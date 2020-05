Carlo Cracco, riaperto ristorante a Milano: quanto costa il take away (Di sabato 9 maggio 2020) Carlo Cracco, riaperto ristorante a Milano: quanto costa il take away. Un pranzo da asporto può costare circa 120 euro In questo primo step della Fase 2 in Italia, l’attività dei ristoranti continua ad essere estremamente limitata. Con l’impossibilità di aprire al pubblico almeno fino al 18 maggio, l’unica occasione per poter lavorare è il … L'articolo Carlo Cracco, riaperto ristorante a Milano: quanto costa il take away proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Carlo Cracco | Ecco quanto costa un pasto take away nel suo ristorante

