Carceri | pentito Mutolo | ' scarcerazioni boss una vergogna | fanno parte Trattativa

"E sono contento di quello che ho fatto - dice - Io ho ripudiato Cosa nostra e ho cambiato pelle, però in quel periodo la mafia commetteva delle atrocità, ma era Riina il malefico. Mi dispiace dire queste cose, perché Riina a me ha salvato la vita, eravamo amici, mi ha fatto entrare in cosa nostra. Ma non posso dimenticare che ha distrutto Cosa nostra. E' uscito pazzo, ha ucciso anche suoi parenti". E ancora sulle scarcerazioni: "Non sono assolutamente preoccupato. Io non ho paura. Nella vita io ho avuto un alleato che è stata la pittura, mi ha dato quel modo di stare isolato, tranquillo. Prima di collaborare avevo imputazione di stragi, omicidi associazione mafiosa. Ho fatto 28 anni di galera, e tutti mi rispettavano perché c'erano i mafiosi buoni e quelli cattivi. E Riina ha incattivito tutti".

"Ma lo Stato c'è". La rabbia del pentito di mafia per la scarcerazione del carceriere del figlio sciolto nell'acido (Di sabato 9 maggio 2020) (Adnkronos) - "E sono contento di quello che ho fatto - dice - Io ho ripudiato Cosa nostra e ho cambiato pelle, però in quel periodo la mafia commetteva delle atrocità, ma era Riina il malefico. Mi dispiace dire queste cose, perché Riina a me ha salvato la vita, eravamo amici, mi ha fatto entrare in cosa nostra. Ma non posso dimenticare che ha distrutto Cosa nostra. E' uscito pazzo, ha ucciso anche suoi parenti". E ancora sulle: "Non sono assolutamente preoccupato. Io non ho paura. Nella vita io ho avuto un alleato che è stata la pittura, mi ha dato quel modo di stare isolato, tranquillo. Prima di collaborare avevo imputazione di stragi, omicidi associazione mafiosa. Ho fatto 28 anni di galera, e tutti mi rispettavano perché c'erano i mafiosi buoni e quelli cattivi. E Riina ha incattivito tutti". Poi spiega che a suo avviso le ...

Palermo, 9 mag. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Il consigliere del Csm Antonino Di Matteo nel giugno del 2018 non sarebbe stato chiamato a capo del Dap perché "la sua nomina avrebbe potuto avere ...

(Adnkronos) - "E' inutile che adesso il ministro della Giustizia Bonafede annunci in pompa magna che li vuole fare ritornare in carcere. Ormai sono fuori. I buoi sono scappati dal recinto. Ci vorrebbe ...

Palermo, 9 mag. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Il consigliere del Csm Antonino Di Matteo nel giugno del 2018 non sarebbe stato chiamato a capo del Dap perché "la sua nomina avrebbe potuto avere ... (Adnkronos) - "E' inutile che adesso il ministro della Giustizia Bonafede annunci in pompa magna che li vuole fare ritornare in carcere. Ormai sono fuori. I buoi sono scappati dal recinto. Ci vorrebbe ...