Carceri | il pentito Mutolo | “Una vergogna le scarcerazioni dei boss La trattativa

(Di sabato 9 maggio 2020) Imafiosi scarcerati durante l’emergenza coronavirus da una parte. Giuseppe Graviano che lancia messaggi al processo ‘Ndrangheta stragista dall’altra. E sullo sfondo latra pezzi dello Stato e Cosa nostra che continua ancora oggi. Tre flash, tre elementi che sarebbero legati tra di loro. Almeno secondo Gaspare, storicodi mafia.”Ledeimafiosi sono una. Lo Stato ha perso, ma non adesso. Ha perso tempo fa, quando ha avviato lacon Cosa nostra che continua tuttora”, dice l’ex picciotto di Cosa nostra in un’intervista all’agenzia Adnkronos.Parole, quelle di, che sono finite sul tavolo della commissione Antimafia. L’organo parlamentare presieduto da Nicola Morra, da sempre molto attento all’argomento sullatra Stato e, sta valutando se ...

Sull’infuocata vicenda delle scarcerazioni di mafiosi, che ha investito in pieno il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ora si aggiunge un nuovo capitolo. Il pentito Pasquale Di Filippo, ex kil ...Palermo - La "trattativa Stato-mafia dietro le scarcerazioni dei boss mafiosi"? La denuncia del pentito di mafia Gaspare Mutolo, ex uomo di fiducia del boss Totò Riina, approda alla Commissione nazion ...