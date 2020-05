“Canzoni per”: il progetto indie che rivoluziona i canoni della musica leggera durante la quarantena (Di sabato 9 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaNon sono canzoni ma vicende, episodi, forse passaggi. Ed è senza dubbio l’esperimento più interessante avvenuto sulla scena indie durante l’emergenza Coronavirus. Non che la musica di “Canzoni per” nasca con l’intento di esistere soltanto in una fase delicata per l’arte e per l’intera società, ma i loro brani riescono a penetrare con precisione nei sentimenti della quotidianità stravolta della pandemia. Ricordando, appunto, che anche i periodi come questo sono un passaggio. La condizione di temporaneità del presente si rivela, paradossalmente, nel ritorno del passato. Quello è stato, nei testi di “Canzoni per”, prevarica quello che è. Le sensazioni lo-fi dei suoni, concatenati e reiterati in maniera costante lungo tutta la melodia, ... Leggi su open.online (Di sabato 9 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaNon sono canzoni ma vicende, episodi, forse passaggi. Ed è senza dubbio l’esperimento più interessante avvenuto sulla scenal’emergenza Coronavirus. Non che ladi “Canzoni per” nasca con l’intento di esistere soltanto in una fase delicata per l’arte e per l’intera società, ma i loro brani riescono a penetrare con precisione nei sentimentiquotidianità stravoltapandemia. Ricordando, appunto, che anche i periodi come questo sono un passaggio. La condizione di temporaneità del presente si rivela, paradossalmente, nel ritorno del passato. Quello è stato, nei testi di “Canzoni per”, prevarica quello che è. Le sensazioni lo-fi dei suoni, concatenati e reiterati in maniera costante lungo tutta la melodia, ...

frasfigalovemik : Marty - Le più belle Canzoni per Bambini - Cartoni Animati - Super Hit... - frasfigalovemik : Orzowei | Canzoni Per Bambini - 404Giulio : @giodaz1995 Comporla nel senso di fare gli spartiti alla Morricone, Zimmer o di scegliere le canzoni per le varie situazioni? - MatoToMato1 : @NeverWithoutYo6 Non ci ho provato ?? Con le canzoni per me è impossibile mi distraggono troppo - ifioridimarte : Io: non mi voglio sposare Sempre io: allora decidiamo le canzoni per un matrimonio che non avrò mai perché non cred… -

Ultime Notizie dalla rete : “Canzoni per” Sanremo, la confessione di Diodato in tv: «La mia canzone è dedicata a una ex che canta bene» Corriere TV