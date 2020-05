Cannavaro: «Un giorno spero di allenare in Premier League» (Di sabato 9 maggio 2020) Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK svelando dove gli piacerebbe allenare in futuro Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK svelando dove gli piacerebbe allenare in futuro. Le parole del tecnico del Guangzhou. FUTURO – «Oggi alleno in uno dei migliori club asiatici ma ovviamente, in futuro, mi piacerebbe provare un’esperienza in Europa. La Premier League? Magari. Guardo tutte le partite, mi piace l’atmosfera e la cultura del calcio inglese. Sono in Cina per provare a migliorarmi ma adoro la mentalità di Klopp e la filosofia di Guardiola, c’e’ sempre bisogno di intensità con o senza palla e al contempo devi controllare la partita e provare a vincere. Ho le mie idee e spero un giorno di poterle mostrare anche in Premier». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - Cannavaro dalla Cina : "Io controllato giorno per giorno - venerdì finisce tutto"

