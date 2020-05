Campania, positivi attivi sotto quota-2mila. Ma preoccupa Avellino (Di sabato 9 maggio 2020) 9 maggio – La Unità di Crisi della Regione Campania comunica, alle ore 17 del 9 maggio, il numero di 388 morti ossia un aumento di due decessi. Oggi il totale dei guariti ammonta a 2.223 (+59). L’incremento giornaliero porta il totale delle persone che hanno contratto il virus a 4.576, con 1.965 attualmente positivi (-47). Di questi ultimi scende da 418 a 415 il totale dei ricoverati con sintomi. Cala (-2) rispetto a ieri il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive per un totale di posti-letto occupati di 26 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 110.811, rispetto ad ieri sono 5.412 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 7; Salerno di 1, Avellino di 8 (ieri l’aumento era stato di 12), Caserta di 1; Benevento di 0. Campania, positivi attivi sotto quota-2mila. Ma preoccupa Avellino appeared ... Leggi su ladenuncia Coronavirus in Campania - bollettino 8 maggio : 14 positivi su 5.412 tamponi

Covid-19 - oltre 5mila tamponi effettuati in Campania : 14 positivi

UFFICIALE - Grande notizia dal bollettino della Campania : pochissimi positivi con nuovo record tamponi (Di sabato 9 maggio 2020) 9 maggio – La Unità di Crisi della Regionecomunica, alle ore 17 del 9 maggio, il numero di 388 morti ossia un aumento di due decessi. Oggi il totale dei guariti ammonta a 2.223 (+59). L’incremento giornaliero porta il totale delle persone che hanno contratto il virus a 4.576, con 1.965 attualmente(-47). Di questi ultimi scende da 418 a 415 il totale dei ricoverati con sintomi. Cala (-2) rispetto a ieri il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive per un totale di posti-letto occupati di 26 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 110.811, rispetto ad ieri sono 5.412 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 7; Salerno di 1,di 8 (ieri l’aumento era stato di 12), Caserta di 1; Benevento di 0.. Maappeared ...

bassairpinia : Coronavirus. Il totale dei positivi in Campania ripartiti per province. - - infoitinterno : Coronavirus Campania, bollettino 8 maggio: 5412 tamponi! I positivi sono solo 14 - infoitinterno : Coronavirus in Campania, 4.562 positivi: bollettino dell’8 maggio - kromeboy : Attualmente positivi per migliaio Piemonte 3,2 Lombardia 3,0 Marche 2,1 Liguria 1,9 ER 1,7 Trento 1,5 Abruzzo 1,3 V… - gigio_muffin : RT @GeorgeSpalluto: Nuovi positivi (1083) 502 Lombardia 181 Piemonte 121 Emilia 53 Veneto 47 Lazio 30 Puglia 24 Toscana 23 Marche 20 Molise… -