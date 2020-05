Calciomercato Milan: contatti con l’agente di Jovic. Il Real chiede 40-50 milioni (Di sabato 9 maggio 2020) Calciomercato Milan: il club rossonero si sta muovendo per Luka Jovic, attaccante del Real Madrid e protagonista di una stagione deludente Le manovre di mercato per l’attacco del Milan dipenderanno molto dalla permanenza o meno di Zlatan Ibrahimovic. In attesa che lo svedese sciolga le proprie riserve, i dirigenti rossoneri si stanno muovendo per monitorare eventuali sostituti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista è Luka Jovic, attaccante di proprietà del Real Madrid. Il serbo ha lo stesso procuratore di Rebic e potrebbe essere il rinforzo giusto per i rossoneri contando che dovrà recuperare da una frattura al piede destro. Il Real Madrid considera Jovic cedibile ma ovviamente non a un prezzo di saldo. Le merengues chiedono almeno 40-50 milioni. Cifra che, secondo la Rosea, il Milan può permettersi di spendere magari con un ... Leggi su calcionews24 Calciomercato - Inter-PSG : il prezzo del riscatto di Icardi. Napoli - sogno Belotti. Milan - rinnovo Ibra : l’ultimissima!

