Calciomercato Juve: si studia il ritorno di Pogba, Rabiot possibile pedina di scambio? (Di sabato 9 maggio 2020) Calciomercato Juve: Fabio Paratici studia la strategia adatta a riportare Paul Pogba a Torino. Rabiot possibile contropartita La Gazzetta dello Sport approfondisce il tema Paul Pogba alla Juventus. L’avventura del francese con la maglia dello United appare ormai ai titoli di coda, ma c’è da capire il club che lo accoglierà. Secondo la rosea, al momento è calda la pista Juventus: il Real Madrid, invece sarebbe intenzionato a tirarsi fuori dalla corsa al Polpo. L’Inter? La presenza dei nerazzurri nella contesa è chiaramente in second’ordine, partendo dal presupposto che Marotta stima il giocatore ma non ha un piano immediato per lui. La Juve, quindi, è in prima fila e spera di poter convincere il Manchester United a scendere sotto i 70 milioni per il francese che, tuttavia, ha uno stipendio da 14 milioni ... Leggi su calcionews24 Calciomercato Juventus - proposta la stella brasiliana : Paratici dice sì

Calciomercato - Inter e Juventus in agguato su Tonali. Ma occhio al Barcellona

Calciomercato Napoli - Luciano Moggi è sicuro : “La Juventus è interessata ad Arkadiusz Milik e non a Mauro Icardi” (Di sabato 9 maggio 2020): Fabio Paraticila strategia adatta a riportare Paula Torino.contropartita La Gazzetta dello Sport approfondisce il tema Paulallantus. L’avventura del francese con la maglia dello United appare ormai ai titoli di coda, ma c’è da capire il club che lo accoglierà. Secondo la rosea, al momento è calda la pistantus: il Real Madrid, invece sarebbe intenzionato a tirarsi fuori dalla corsa al Polpo. L’Inter? La presenza dei nerazzurri nella contesa è chiaramente in second’ordine, partendo dal presupposto che Marotta stima il giocatore ma non ha un piano immediato per lui. La, quindi, è in prima fila e spera di poter convincere il Manchester United a scendere sotto i 70 milioni per il francese che, tuttavia, ha uno stipendio da 14 milioni ...

Juanfrancasti : RT @tuttosport: #Juve, per #DouglasCosta saranno tre mesi decisivi ?? - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Chiellini: ‘Dobbiamo ricominciare. Odio l’#Inter. #Balotelli da schiaffi, non ha rispetto. #Higuain? Lo aspettiamo' #Juve ht… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, per #DouglasCosta saranno tre mesi decisivi ?? - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Chiesa: ‘Se chiamano #Inter e #Juve? Nessuna trattativa, penso alla #Fiorentina' - Fprime86 : RT @tuttosport: A caccia di #Pogba: più #Juve che #RealMadrid. Ora tocca a Paul ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Juve, la Gazzetta: 'Paratici ha già capito che Marotta per quel giocatore...' Calciomercato.com Tonali, oggi 20 anni: ecco il talento che tutti vogliono

Milano, 8 maggio 2020 - Certamente, Sandro Tonali si sarebbe augurato di trascorrere il proprio compleanno in maniera diversa. Il gioiello del Brescia compie oggi 20 anni: un'età che dovrebbe portare ...

Juventus e Milan sfidano il Real | Under e operazione in stile Pobega

Juventus e Milan bussano in casa Lione. Non è la prima volta che gli scouts delle due società italiane guardano con attenzione ai talenti dell’Olympique. I bianconeri, ad esempio, da tempi non sospett ...

Milano, 8 maggio 2020 - Certamente, Sandro Tonali si sarebbe augurato di trascorrere il proprio compleanno in maniera diversa. Il gioiello del Brescia compie oggi 20 anni: un'età che dovrebbe portare ...Juventus e Milan bussano in casa Lione. Non è la prima volta che gli scouts delle due società italiane guardano con attenzione ai talenti dell’Olympique. I bianconeri, ad esempio, da tempi non sospett ...