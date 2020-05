Calcio | il presidente del Lione | “Il ritorno degli ottavi di Champions League con la

Leggi su oasport

(Di sabato 9 maggio 2020) Arrivato l'annuncio, sembra ormai ufficiale. IldelJean-Michel Aulas ha detto ai microfoni di RTL Foot quando si giocherà ilditra la compagine transalpina e la Juventus (ricordiamo che all'andata, in Francia, si è conclusa la sfida per 1-0 per i padroni di casa). Le sue parole: "La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse". Poi la polemica: "Se il ricorso per cancellare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympiquee PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo. È inevitabile".