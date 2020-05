Calcio, 5 sostituzioni per ogni partita: come funzionano i nuovi cambi? Il regolamento per la ripresa (Di sabato 9 maggio 2020) Il mondo del Calcio è atteso da una piccola grande rivoluzione. Per la ripresa dopo la pandemia, infatti, saranno previste cinque sostituzioni per ogni partita delle competizioni che si concluderanno entro il 31 dicembre 2021. Bisogna però specificare alcuni dettagli rispetto a questa nuova regola proposta dalla FIFA e varata definitivamente dalla IFAB. IN QUALI COMPETIZIONI SI USERANNO I CINQUE cambi? La modifica del regolamento consente un diritto, non un obbligo. Dunque non tutte le Federazioni potrebbero deciderlo di applicarlo: la nostra FIGC dirà di sì e lo stesso discorso vale per la Spagna, la maggior parte dei tornei dovrebbe omologarsi e sicuramente in Champions League ed Europa League si giocherà con questa novità. QUANTO DURA IL NUOVO regolamento SULLE sostituzioni? I cinque cambi saranno “temporanei”, la nuova regola ... Leggi su oasport Il Covid-19 cambia le regole del calcio Consentite 5 sostituzioni nell’emergenza

Per tutto il 2020 nei campionati di calcio sarà possibile effettuare cinque sostituzioni

