Calabria, Tar accoglie ricorso governo. Boccia: "Sentenze si applicano, no protagonismi" (Di sabato 9 maggio 2020) Dopo la Bocciatura da parte del Tar dell’ordinanza della Regione Calabria sulla riapertura anticipata di bar e ristoranti, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia commenta: "Le leggi non si discutono ma si applicano. E questo deve valere per ognuno di noi. La sicurezza sui luoghi di lavoro per lavoratori e cittadini è una nostra priorità assoluta nell’emergenza Covid-19. Il governo sta facendo ripartire il Paese in sicurezza. Non è la stagione delle divisioni, dei protagonismi e dell’individualismo".La governatrice della Calabria Jole Santelli, di Forza Italia, appreso della sentenza ha parlato di "vittoria di Pirro", accusando il governo di minare l’autonomia della Regione e minacciando di presentare ricorso davanti alla Corte Costituzionale. Calabria "cavia" d’Italia: Santelli cede ... Leggi su blogo Tar boccia ordinanza riaperture bar in Calabria | Santelli : "Vittoria di Pirro"

