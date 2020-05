Calabria | sulle riaperture il Tar dà ragione al governo | Misure anti-Covid non

92Spagnolo : Il #Tar accogliere il ricorso del #Governo sulle riaperture in #Calabria. Tra una settimana potrebbe essere proprio… - Raffael31784437 : Il TAR Calabria, su ricorso del Governo, ha annullato l’ordinanza regionale (Santelli) sulle riaperture. Se avesser… - StefanoCiafani : RT @Legambiente: #Legambiente40 Nel marzo 1994 Legambiente presenta un esposto sul traffico illecito di rifiuti tossici che dal Nord raggiu… - nicdemuro : RT @robertobraibant: @cris_cersei Sai bene che e’ più complesso di così Il covid cammina sulle gambe della gente e più apri più aumenti le… - gjscco : RT @estovestnordsud: @mimmocasu E lavori forzati niente! Non c'è giustizia. Almeno 20 gg. In un carcere sulle montagne Aspromontane della C… -

Calabria sulle Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Calabria sulle