Calabria | nuova ordinanza Santelli riguardante seconde case | cimiteri e assistenza a

Leggi su citynow

(Di sabato 9 maggio 2020) Emessa unasugli stili di vita delle famiglie calabresi a seguito dell’emergenza da Covid-19:, attività sportive all’aria aperta, spesa, raccolta funghi, visite aia persone non autonome, toelettatura cani. Un’, in linea con quanto già disposto in altre regioni, contestuale all’invio da parte del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità del Report regionale contenente le prime valorizzazioni degli indicatori di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, unitamente alla relativa classificazione del rischio. Dal Report si evince che, al 6 maggio 2020, laviene considerata a rischio basso e con una riduzione ...