Calabria, la sentenza del Tar sulla riapertura di bar e ristoranti: i giudici accolgono il ricorso del governo (Di sabato 9 maggio 2020) Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso del governo contro l'ordinanza della presidente della Regione Calabria Jole Santelli che consentiva la riapertura di bar e ristoranti con servizio ai tavoli se all'aperto. Questa mattina il Tar della Calabria aveva esaminato il ricorso del governo contro l'ordinanza della Regione dello scorso 29 aprile della presidente Jole Santelli, la quale prevedeva appunto la riapertura di bar e ristoranti con solo servizio all'esterno. Al termine dell'udienza i giudici si erano riuniti in camera di consiglio per la decisione dopo l'opposizione dell'esecutivo all'iniziativa della governatrice di centrodestra. L'ordinanza era stata impugnata dal ministro Boccia che, d'accordo con molti sindaci della Calabria, ha contestato il passo avanti della Santelli rispetto alle indicazioni ...

