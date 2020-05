Calabria, il Tar annulla l’ordinanza di riapertura della Santelli, “Una vittoria di Pirro” (Di sabato 9 maggio 2020) Puntuale, come prevedibile, oggi il Tar calabrese ha di fatto annullato l’ordinanza emessa da Iole Santarelli, governatrice della Calabria, nei passaggi relativi alla ripresa delle attività di ristorazione (come bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie), ed agriturismo, con somministrazione esclusiva all’aperto. Come motiva la sentenza: “Spetta infatti al presidente del Consiglio dei ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020, che però nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati”. Boccia: “Prima la sicurezza, no all’individualismo” Soddisfatto Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, in queste settimane chiamato a ... Leggi su italiasera Fase 2 - il TAR annulla l’ordinanza “apri-tutto” della Calabria : vince il Governo

Calabria - Tar accoglie ricorso governo. Ministro Boccia : "Sentenze si applicano - no protagonismi"

Coronavirus : Mugnai (Fi) - ‘sentenza Tar su Calabria freno a normalità’ (Di sabato 9 maggio 2020) Puntuale, come prevedibile, oggi il Tar calabrese ha di fattoto l’ordinanza emessa da Iole Santarelli, governatrice, nei passaggi relativi alla ripresa delle attività di ristorazione (come bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie), ed agriturismo, con somministrazione esclusiva all’aperto. Come motiva la sentenza: “Spetta infatti al presidente del Consiglio dei ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020, che però nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati”. Boccia: “Prima la sicurezza, no all’individualismo” Soddisfatto Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, in queste settimane chiamato a ...

HuffPostItalia : Il Tar annulla l'ordinanza della Calabria che riapriva bar e ristoranti - Agenzia_Ansa : Fase due, Zaia: un tavolo ogni 4 metri? Significa chiudere i ristoranti #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Il Tar dice no al servizio all'aperto in bar e ristoranti in Calabria. Le Regioni vanno in ordine sparso: dalla pru… - vicolo777volte7 : RT @luigivanti: Davvero non capisco cosa ci sia da gioire tra i simpatizzanti Pd e 5S sul fatto che il TAR della Calabria (1 contagiato in… - giuno73 : RT @Virus1979C: Il Tar annulla l’ordinanza ‘apri-tutto’ della Calabria. “Le misure contro il coronavirus spettano al governo”. Boccia: “Sen… -