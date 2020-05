Calabria apre bar e ristoranti: Tar accoglie ricorso governo (Di sabato 9 maggio 2020) Giorgia Baroncini Il governo aveva impugnato il provvedimento della governatrice Santelli. Tar: "Misure anti-Covid non spettano a Regioni" Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri tramite l'Avvocatura generale dello Stato contro l'ordinanza del presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Il provvedimento dello scorso 29 aprile consentiva il servizio ai tavoli all'aperto per bar e ristoranti. Dopo un lungo scontro tra la Regione e il governo, questa mattina si è svolta l'udienza collegiale, tenuta in camera di consiglio. Lo scontro Tutto è iniziato con l'ordinanza di fine aprile della governatrice Jole Santelli con la quale si autorizzava la riapertura di bar, ristoranti e aziende di agriturismo. Il governo aveva fissato tale scadenza al primo giugno e definito la decisione della Calabria "una fuga in avanti". ... Leggi su ilgiornale Fase 2 - Jole Santelli riapre la Calabria contro il governo : la diffida? Non ritiro l'ordinanza

