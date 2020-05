Brufoli senza vergogna | da Emma Marrone a Bella Thorne | così ci si mostra senza trucchi

Leggi su vanityfair

(Di sabato 9 maggio 2020) Un grande paradosso regola l’interazione tra vip e fan. Si chiede, a chi abbia trovato la fama, di restituire un’immagine di sé normalizzante, così che ci si possa (ri)scoprire tutti umani. Poi, però, davanti a una foto senza filtri, di quelle che potrebbero appartenere a chiunque, ci si stupisce. La mascella casca e commenti barbari compaiono nella sezione apposita. L’ultimo, lo ha ricevuto Emma Marrone. «Amore ai i brufoli in faccia», ha compulsato online un utente. Così, senza riguardo per la «H» e senza riguardo per la cantante. Che, anziché imbarcarsi in una ramanzina virtuale, si è limitata a rimproverare lo scellerato con una piccola (quanto necessaria) lezione di grammatica. «Hai, non “ai”. Dai, su», ha replicato Emma, ultima tra le star ad avere mostrato la propria pelle per quel che è, una tela sulla quale gli ormoni, lo stress, l’inquinamento e il tempo lasciano segni del proprio passaggio.