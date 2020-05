Britney Spears svela il mistero sulla nuova cover dell’album Glory

Leggi su bitchyf

(Di sabato 9 maggio 2020) Ieri sera su Spotify e iTunes è spuntata unadell’album. Al posto del solito faccione di, c’era la principessa del pop sdraiata in mezzo al deserto e fasciata in un sensuale monokini. Onestamente ho subito pensato che fosse la copertina originale scattata da David LaChapelle e scartata dopo che il team diha cestinato il suo video musicale di Make Me. La realtà però sembra essere un’altra. Poche ore fa la cantante di Everytime hato ilintorno a questafoto. Pare infatti che si tratti di un regalo chee il suo management hanno fatto ai fan, che recentemente hanno riportatoin vetta su iTunes in diversi paesi. “Avete chiesto unadie visto che il disco è andato alla numero 1 abbiamo voluto accontentarvi. Non ce l’avrei fatta senza di ...