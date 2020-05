Brescia: Garante vittime reato Lombardia, 'crimini domestici non in quarantena' (Di sabato 9 maggio 2020) Milano, 9 mag. (Adnkronos) - “I crimini domestici non vanno in quarantena. Anzi, con l'isolamento forzato dovuto al coronavirus rischiano di aumentare, come testimonia l'incremento esponenziale delle richieste di aiuto ai centri antiviolenza (oltre 74% in più) e la diminuzione di quelle al numero nazionale 1522, determinata dall'isolamento forzato che impedisce privacy e libertà (meno 55%). Servono pene giuste, e già il fatto che chi commette un omicidio aggravato punito con l'ergastolo non possa accedere al rito abbreviato e quindi a sconti di pena è un piccolo passo avanti. Ma non basta. Serve l'obbligatorietà del lavoro in carcere per risarcire la vittima del proprio reato o i suoi familiari”. Lo afferma Elisabetta Aldrovandi, presidente dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime e Garante per la tutela delle vittime di reato per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020) Milano, 9 mag. (Adnkronos) - “Inon vanno in. Anzi, con l'isolamento forzato dovuto al coronavirus rischiano di aumentare, come testimonia l'incremento esponenziale delle richieste di aiuto ai centri antiviolenza (oltre 74% in più) e la diminuzione di quelle al numero nazionale 1522, determinata dall'isolamento forzato che impedisce privacy e libertà (meno 55%). Servono pene giuste, e già il fatto che chi commette un omicidio aggravato punito con l'ergastolo non possa accedere al rito abbreviato e quindi a sconti di pena è un piccolo passo avanti. Ma non basta. Serve l'obbligatorietà del lavoro in carcere per risarcire la vittima del proprioo i suoi familiari”. Lo afferma Elisabetta Aldrovandi, presidente dell'Osservatorio nazionale sostegnoper la tutela dellediper la ...

zazoomnews : Brescia: Garante vittime reato Lombardia crimini domestici non in quarantena - #Brescia: #Garante #vittime #reato - Noovyis : (Brescia: Garante vittime reato Lombardia, 'crimini domestici non in quarantena') Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Garante Coronavirus a Brescia: Rps lancia droni e rover autonomi per monitorare i flussi di persone Ecco il video di... Corriere della Sera Brescia: Garante vittime reato Lombardia, 'crimini domestici non in quarantena'

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - “I crimini domestici non vanno in quarantena. Anzi, con l'isolamento forzato dovuto al coronavirus rischiano di aumentare, come testimonia l'incremento esponenziale delle ...

Coronavirus, da Brescia al mondo: facciamo il punto

A quasi una settimana dall'inizio della Fase 2 nel Bresciano sembra non esserci un picco dei contagi: sono infatti 44 i nuovi casi positivi. Superata la soglia dei 100mila guariti dal coronavirus in I ...

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - “I crimini domestici non vanno in quarantena. Anzi, con l'isolamento forzato dovuto al coronavirus rischiano di aumentare, come testimonia l'incremento esponenziale delle ...A quasi una settimana dall'inizio della Fase 2 nel Bresciano sembra non esserci un picco dei contagi: sono infatti 44 i nuovi casi positivi. Superata la soglia dei 100mila guariti dal coronavirus in I ...