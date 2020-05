Bonus 500 euro vacanze: come ottenerlo, domanda, requisiti, chi ne ha diritto (Di sabato 9 maggio 2020) L’Italia sta iniziando a fare i conti con una durissima crisi economica, naturale conseguenza dell’emergenza sanitaria che ha costretto a un serratissimo lockdown per due mesi. Il settore del turismo è tra i più colpiti, anche perché si sta avvicinando un’estate anomala rispetto alle nostre abitudini: tra distanziamento intepersonale e utilizzo di mascherine non sarà facile godersi delle ferie di relax, ma soprattutto le difficoltà economiche potrebbero costringere molte famiglie a rimanere a casa per risparmiare. Il Governo potrebbe però introdurre un Bonus vacanze, ovvero un sostegno per quelle persone che andranno in ferie nei prossimi mesi. Si parla di una cifra che spazia da 150 a 500 euro, riservata nuclei familiari con un Isee non superiore ai 35000 euro, da utilizzare in strutture ricettive in Italia. Questa norma ... Leggi su oasport Bonus vacanze - 150 euro per i single e 500 per le famiglie : ecco chi può ottenerlo

Estate 2020 - Bonus vacanze fino a 500 euro : come funziona (Di sabato 9 maggio 2020)

