Bonus 1000 euro: quando arriva e perchè è in ritardo. Requisiti, come fare domanda, chi ne ha diritto (Di sabato 9 maggio 2020) Il Bonus di 1000 euro per i lavoratori autonomi dovrebbe essere una misura prevista nel decreto legge allo studio del Governo, la manovra fiscale da 55 miliardi di euro doveva essere approvata entro la fine del mese di aprile ma c’è stato un importante slittamento vista la grandezza della cifra di cui si sta parlando. I lavoratori autonomi con partita IVA hanno già beneficiato di un sostegno economico di 600 euro per il mese di marzo, la stessa cifra dovrebbe arrivare per quanto riguarda aprile (anche se Luigi Di Maio ha parlato di 800 euro a Porta a Porta) e si parla di un bonifico di 1000 euro per il mese di maggio. Quella cifra, però, non sarà destinata indistintamente a tutti ma bisognerà rispettare dei Requisiti più stringenti come riporta Adnkronos. Servirà infatti avere registrato una riduzione del 33% del reddito nel ... Leggi su oasport Bonus Partite Iva maggio 2020 novità - da 600 a 1000 euro : come ottenerlo e requisiti

Conosciamo meglio i 4 requisiti per il bonus 1000 euro INPS di maggio

