Boccia “Serve prudenza | ogni giorno 300 contagiati sul lavoro”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – «Gli ultimi dati dell'Inail dicono che 300 persone alin Italia si contagiano sul posto di lavoro e dieci muoiono. E il lockdown si e' allentato da una settimana soltanto. Se si parte senza regole e senza protocolli chi si assumera' la responsabilita' di tutelare la salute dei lavoratori?”. E' quanto sostiene il Ministro Francesco, in una intervista sul Corriere della Sera che si sofferma sulla folla ai Navigli di Milano. «Sono rimasto annichilito. La prima legge e' quella morale e lo dico non per scomodare Kant, ma per affermare il principio che senza il senso di responsabilita' personale non ne usciremo. Ho apprezzato l'intervento di Sala. Il sindaco ha poteri per fare controlli e chiudere, se necessario. Ovviamente sarebbe un danno anche per gli operatori onesti e seri che stanno rispettando gli adempimenti richiesti. E non ...