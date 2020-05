Black Mirror 6 non si farà, ma ci siamo già dentro: il cane robot fa rispettare le distanze a Singapore – VIDEO (Di sabato 9 maggio 2020) Solo ieri è stato annunciato che la sesta stagione di Black Mirror non vedrà la luce, almeno per adesso. Non è tempo per ulteriore distopia, ha sottolineato il produttore Charlie Brooker secondo quanto riportato dal Daily Mail: “non c’è nessuna voglia di raccontare società che vanno in pezzi”. Brooker ha quindi proseguito: “Al momento non so che stomaco uno dovrebbe avere per scrivere storie sulla società che cade a pezzi, per cui non ci sto lavorando su nuovi episodi della serie”. E se il produttore sembra piuttosto orientato a produrre storie comiche (“Sono orientato verso la possibilità di rivisitare il mio talento comico, quindi sto scrivendo degli script con l’obiettivo di far ridere prima di tutto me stesso”) non sentiremo per certo la mancanza di Black Mirror vedendo le ... Leggi su nonsolo.tv La sesta stagione di Black Mirror resta nel cassetto. "Il mondo è già troppo triste"

