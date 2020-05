Bill Gates finanzierà il vaccino anti-Coronavirus

(Di sabato 9 maggio 2020)finanzierà la produzione massiccia del: la sua fondazione è già impegnata nella lotta al Covid-19 “Questa pandemia è come una guerra mondiale, ad eccezione che siamo tutti dalla stessa parte”. Così, in un’intervista al Times, parla dell’emergenza coronovirus e dell’impegno che la sua fondazione& MelindaFoundation… L'articolofinanzierà ilCorriere Nazionale.

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre L’indipendenza dell’Oms è condizionata da chi contribuisce alle sue entrate. Il primo… - fattoquotidiano : Coronavirus, Bill Gates chiama Conte: “Ha riconosciuto l’impegno dell’Italia. Accordo su cooperazione mondiale per… - LaStampa : Il miliardario domani ha una videocall con il premier italiano. Parleranno della cura sperimentata da un'azienda di… - spacenicom : RT @Stefbazzi: 'Ecco l'atto di accusa formale dell'amministrazione Trump contro Bill Gates e l'OMS per genocidio e falsa pandemia. 1Pubblic… - EffeF61 : RT @ItalyQanons: Poi c'è anche questa clip, in cui scopri che è un arma sterilizzante, una parte negli alimenti OGM che tutti hanno mangiat… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates

“Abbiamo investito pochissimo in un sistema che possa fermare un’epidemia. Non siamo pronti per la prossima epidemia”. Era stato il monito di Bill Gates nel 2015. Cinque anni dopo, in un editoriale de ...Giorgio Manetti contro Gemma Galgani. Ancora una volta. “Livore? Ma quando mai. Se la incontrassi le offrirei un caffè e mi farei tranquillamente una chiacchierata con lei”, felicemente fidanzato con ...