Berlusconi: Mes importante per Italia, dobbiamo approfittarne (Di sabato 9 maggio 2020) Con l'accordo sul Mes, "l`Italia dispone di uno strumento importante: 37 miliardi di euro per costruire ospedali, per riqualificare quelli esistenti, per assumere nuovi medici e infermieri, per formarne altri, per pagare meglio quelli che stanno affrontando l`emergenza, per ristrutturare case di riposo e edifici carcerari, in modo da creare reparti di isolamento, per la ricerca, forse anche per indennizzare le vittime della malattia. Insomma per riprogettare alla radice tutto il nostro welfare dedicato alla salute. Tutto questo significa anche contribuire a rimettere in moto settori produttivi importanti, e quindi creare lavoro, far girare liquidità. Uno spiraglio di luce importante, dal grande valore simbolico e soprattutto concreto, del quale naturalmente dobbiamo profittare". Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi."L`accordo raggiunto in seno all`Eurogruppo ... Leggi su ilfogliettone Berlusconi : l’Europa aiuta - Mes senza condizioni è ottima notizia per l’Italia

Antisovranista e pro Mes : la sinistra fucsia sulla stessa barricata di Berlusconi

Berlusconi : “Piano Salva Italia - shock fiscale e Mes. Cina? Omissioni gravi…” (Di sabato 9 maggio 2020) Con l'accordo sul Mes, "l`dispone di uno strumento: 37 miliardi di euro per costruire ospedali, per riqualificare quelli esistenti, per assumere nuovi medici e infermieri, per formarne altri, per pagare meglio quelli che stanno affrontando l`emergenza, per ristrutturare case di riposo e edifici carcerari, in modo da creare reparti di isolamento, per la ricerca, forse anche per indennizzare le vittime della malattia. Insomma per riprogettare alla radice tutto il nostro welfare dedicato alla salute. Tutto questo significa anche contribuire a rimettere in moto settori produttivi importanti, e quindi creare lavoro, far girare liquidità. Uno spiraglio di luce, dal grande valore simbolico e soprattutto concreto, del quale naturalmenteprofittare". Lo afferma il leader di ForzaSilvio."L`accordo raggiunto in seno all`Eurogruppo ...

berlusconi : Il MES senza condizioni, da restituire in un tempo molto lungo, con un tasso di interesse vicino allo zero, nessuna… - MediasetTgcom24 : Mes, Berlusconi: 'L'accordo è un'ottima notizia per l'Italia' #silvioberlusconi - Adnkronos : #Mes, #Salvini: 'Sorprende che Berlusconi parli come Prodi e Renzi' - prestia_fabio : RT @berlusconi: Il MES senza condizioni, da restituire in un tempo molto lungo, con un tasso di interesse vicino allo zero, nessuna trojka… - Ettore572 : RT @AdryWebber: Berlusconi esulta per il Mes, la Lega lo stronca: @borghi_claudio'È una caz***, infatti gli altri Paesi non lo prendono' ht… -