Bentornata Silvia | oggi più che mai abbiamo bisogno del meglio della tua generazione

Era dal 20 novembre 2018 che aspettavamo di poter commentare questa notizia: Silvia Romano è stata liberata. La giovane cooperante italiana, rapita in Kenya e della quale poco o nulla si è parlato in questi mesi, è stata finalmente rilasciata dai suoi sequestratori e può tornare finalmente in Italia. Non era scontato: un plauso al presidente Conte, al governo italiano e alla nostra straordinaria diplomazia per aver conseguito un risultato nel quale in molti, me compreso, lo confesso, non speravano quasi più. Per una volta, non è superfluo dire che è stata liberata una di noi. Silvia, infatti, incarna il meglio della nuova generazione globale, nata dopo l'abbattimento del Muro di Berlino e cresciuta con l'idea di un mondo senza frontiere. La solidarietà, l'umanità, il rispetto, la passione civile e ...

amnestyitalia : #BentornataSilvia I nostri messaggi, la nostra gioia per Silvia e per la sua famiglia #SilviaRomano - 6000sardine : Quella della liberazione di #SilviaRomano è una grande e inattesa notizia! Da più di un anno e mezzo era stata sequ… - LucaBizzarri : Il @pdnetwork ancora senza un amico, senza un ufficio stampa decente, senza una testa pensante che dica “questo no”… - paceeeeee : RT @amnestyitalia: #BentornataSilvia I nostri messaggi, la nostra gioia per Silvia e per la sua famiglia #SilviaRomano - Sogni_Rosa : RT @6000sardine: Quella della liberazione di #SilviaRomano è una grande e inattesa notizia! Da più di un anno e mezzo era stata sequestrata… -

ROMA – «Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!». Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte. «Sto ben ...

