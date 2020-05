Beautiful anticipazioni | Hope e Flo insieme | la verità su Beth si allontana

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 9 maggio 2020) Che cosa succederà nelle prossime puntate di? Innanzi tutto vi ricordiamo che anche questa domenica la soap non va in onda. Domenica infatti ci aspetta solo Una vita, con una nuova puntata alle 14.invece torna in onda l’11 maggio 2020 e noi vi raccontiamo quello che sta per accadere. Avrete visto negli ultimi episodi in onda su Canale 5 cheha insistito moltissimo per avere Flo in azienda. L’idea è stata apprezzata e approvata anche da Brooke e Ridge felici di avere la giovane in famiglia. Anche Thomas, che sta facendo di tutto per comparire perfetto agli occhi di, si mostra entusiasta per questa novità. E Flo, che vede un nuovo mondo aprirsi davanti ai suoi occhi, inizia a credere che forse la verità che avrebbe voluto raccontare a sua cugina, può aspettare…: LA TRAMA ...