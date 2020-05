Battisti | l’ultima beffa | ha paura del Covid e chiede la scarcerazione Meloni e Salvini

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 maggio 2020) Che tempismo, però… nelle stesse ore in cui il presidente Mattarella, e un paese intero, commemorano le vittime del terrorismo, Cesaretorna a farsi vivo. E con un’istanza presentata al magistrato di sorveglianza dai suoi difensori, l’ex terrorista dei Pacdi beneficiare delle misure alternative alla detenzione in carcere alla luce del rischio contagio da coronavirus. «La richiesta di trasferimento dal carcere di Oristano all’abitazione di parenti nel Lazio – spiega all’Adnkronos l’avvocato Davide Steccanella – sarebbe motivata dall’età die dal suo stato salute con problemi polmonari». L’indignazione è d’obbligo. Almeno quanto per i boss scarcerati… Cesarehadel: ela, che sta scontando l’ergastolo ...