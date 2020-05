Battisti: Cirielli, ‘non ha avuto mai paura, non può spaventarsi per Coronavirus’ (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – ‘Battisti resti in galera, nessun beneficio ai criminali e ben che meno ai terroristi”. Lo afferma Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia, questore della Camera e componente della commissione Affari esteri. ‘Per tutta la sua vita -aggiunge- Battisti, che sta scontando l’ergastolo per quattro omicidi, non ha avuto paura di nulla, neanche di uccidere. Ora vorrebbe uscire dal carcere perché ‘spaventato’ dal Coronavirus. E’ una vergogna”. “Ha ragione la nostra leader Giorgia Meloni: lo Stato non deve piegarsi alle richieste di questo criminale. Sarebbe l’ennesimo grave segnale di impunità dato agli italiani per colpa delle politiche scellerate del governo Pd-M5S, dopo le sconcertanti scarcerazioni dei boss mafiosi delle ultime settimane, a cui, al di là ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – ‘resti in galera, nessun beneficio ai criminali e ben che meno ai terroristi”. Lo afferma Edmondo, deputato di Fratelli d’Italia, questore della Camera e componente della commissione Affari esteri. ‘Per tutta la sua vita -aggiunge-, che sta scontando l’ergastolo per quattro omicidi, non hadi nulla, neanche di uccidere. Ora vorrebbe uscire dal carcere perché ‘spaventato’ dal Coronavirus. E’ una vergogna”. “Ha ragione la nostra leader Giorgia Meloni: lo Stato non deve piegarsi alle richieste di questo criminale. Sarebbe l’ennesimo grave segnale di impunità dato agli italiani per colpa delle politiche scellerate del governo Pd-M5S, dopo le sconcertanti scarcerazioni dei boss mafiosi delle ultime settimane, a cui, al di là ...

TV7Benevento : Battisti: Cirielli, 'non ha avuto mai paura, non può spaventarsi per Coronavirus'... -

Ultime Notizie dalla rete : Battisti Cirielli Battisti: Cirielli, 'non ha avuto mai paura, non può spaventarsi per Coronavirus' Metro Battisti: Cirielli, 'non ha avuto mai paura, non può spaventarsi per Coronavirus'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Battisti resti in galera, nessun beneficio ai criminali e ben che meno ai terroristi”. Lo afferma Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia, questore della Camera e c ...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Battisti resti in galera, nessun beneficio ai criminali e ben che meno ai terroristi”. Lo afferma Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia, questore della Camera e c ...