Auguri mamma, «compagna d’anima» Sai darmi forza anche da lontano (Di sabato 9 maggio 2020) La lettera di una figlia lontana a una mamma bergamasca. Questa Festa della mamma è più silenziosa, più raccolta. Auguri alle mamme che non abbiamo potuto abbracciare in questi mesi di lontananza forzata, Auguri alle mamme che si sono ammalate, che hanno sofferto nel silenzio della solitudine. Auguri alle mamme che non ci sono più. Leggi su ecodibergamo Festa della mamma 2020 - frasi di auguri/ Video - l'ultimo messaggio di Papa Francesco

