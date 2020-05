Asia Nuccetelli lo presenta a sorpresa | chi è il nuovo fidanzato della figlia di

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 maggio 2020) Grande novità dal punto di vista sentimentale per. La bellissimashowgirl Antonella Mosetti si è infatti messa alle spalle la sua ex relazione con Astol e ha annunciato ufficialmente di essersi nuovamente fidanzata. Inizialmente si stava concentrando esclusivamente sulla sua grande passione nei confronti dei cavalli, ma l’amore probabilmente è arrivato all’improvviso e l’ha travolta. Andiamo a vedere più da vicino chi è colui che le ha fatto perdere la testa. Il giovane si chiama Luigi Del Prete ed è un horse rider proprio come lei. Studia all’università ‘Luiss’ ed è considerato uno degli atleti più in gamba dell’ateneo. La quarantena obbligatoria per l’emergenza sanitaria la stanno trascorrendo insieme nella capitale Roma. L’unione nella ...