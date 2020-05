Antimafia: giudice, imprenditori e avvocati alla sbarra il 9 giugno (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nelle scorse ore il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e lo S.C.I.C.O hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, disposto dal giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – del capoluogo nei confronti di Marco Petrini, Emilio Santoro detto Mario, Giuseppe Tursi Prato detto Pino, Francesco Saraco e Vincenzo Arcuri. Nel corso dell’indagine, nota come Operazione Genesi, diretta dalla Procura Distrettuale di Salerno e condotte dalla Guardia di Finanza di Crotone unitamente allo S.C.I.C.O., vennero individuati svariati episodi corruttivi in atti giudiziari commessi da professionisti, imprenditori ed avvocati. In relazione a tali episodi è ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nelle scorse ore il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e lo S.C.I.C.O hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo per equivalente, finalizzatoconfisca, disposto dalper le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura Repubblica – Direzione Distrettuale– del capoluogo nei confronti di Marco Petrini, Emilio Santoro detto Mario, Giuseppe Tursi Prato detto Pino, Francesco Saraco e Vincenzo Arcuri. Nel corso dell’indagine, nota come Operazione Genesi, diretta dProcura Distrettuale di Salerno e condotte dGuardia di Finanza di Crotone unitamente allo S.C.I.C.O., vennero individuati svariati episodi corruttivi in atti giudiziari commessi da professionisti,ed. In relazione a tali episodi è ...

Non c'è solo il caso di Pasquale Zagaria, di boss e di killer che in questi mesi sono tornati a casa, agli arresti domiciliari, di fronte al rischio contagio da covid 19. In queste ore, lasciano la ce ...

Caso Bonafede, adesso scatta il rischio evasione per i boss scarcerati. “Annunciati arresti che non possono essere eseguiti”

“Abbiamo dovuto raddoppiare i turni di sorveglianza e allertare tutti i servizi, aver annunciato il decreto per riportare in carcere i boss che hanno ottenuto gli arresti domiciliari non è stata una g ...

