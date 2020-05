Andrea Iannone in versione “emergenza Covid” paparazzato su “Nuovo”: l’ultima imprudenza lascia sbigottiti (Di sabato 9 maggio 2020) Andrea Iannone torna a far parlare di sé. ma stavolta non per una vicneda legata al gossip sentimentale. Niente Belen o Giulia de Lellis coinvolte in questo caso. Eppure, nonostante il chiacchiericcio sempre vivo intestato a suo nome, il pilota di Moto Gp riscesce a conquistarsi l’attenzizone dei paparazzi e un ulteriore spazio sul settimanale “Nuovo” per sua imprudenza… non del cuore, ma altrettanto “percisolosa”… Andrea Iannone versione emergenza Covid paparazzato su “Nuovo” Nulla di più normale, per quanto in tempi di coronavirus, che andare a fare la spesa… Anche il centauro rubacuori deve nutrirsi: non di solo amore vive l’uomo. E così, armato di mascherina e guanti, Andrea Iannone va al supermercato per fare scorta di cibo e bevande. Mal gliene incolse, poverino. I paparazzi sono in ... Leggi su secoloditalia Andrea Iannone linciato per il suo brutto gesto che fa in mezzo alla strada (FOTO)

Andrea Iannone butta guanti in lattice per strada/ Una "disattenzione” ma è polemica

Andrea Iannone fa una bruttissima figura in pubblico : le foto (Di sabato 9 maggio 2020)torna a far parlare di sé. ma stavolta non per una vicneda legata al gossip sentimentale. Niente Belen o Giulia de Lellis coinvolte in questo caso. Eppure, nonostante il chiacchiericcio sempre vivo intestato a suo nome, il pilota di Moto Gp riscesce a conquistarsi l’attenzizone dei paparazzi e un ulteriore spazio sul settimanale “Nuovo” per sua… non del cuore, ma altrettanto “percisolosa”…emergenza Covidsu “Nuovo” Nulla di più normale, per quanto in tempi di coronavirus, che andare a fare la spesa… Anche il centauro rubacuori deve nutrirsi: non di solo amore vive l’uomo. E così, armato di mascherina e guanti,va al supermercato per fare scorta di cibo e bevande. Mal gliene incolse, poverino. I paparazzi sono in ...

SecolodItalia1 : Andrea Iannone in versione “emergenza Covid” paparazzato su “Nuovo”: l’ultima imprudenza lascia sbigottiti… - KontroKulturaa : Andrea Iannone linciato per il suo brutto gesto che fa in mezzo alla strada (FOTO) - - Radio105 : Gli haters hanno attaccato Andrea Iannone... #AndreaIannone #haters #9maggio #Radio105 - LaPresse_news : Fase 2, Andrea Iannone: 'Per me significa più responsabilità' - LadyMor35799775 : Andrea Iannone beccato dai fotografi al supermercato: 'Parcheggia in zona riservata agli invalidi e poi, con quei g… -