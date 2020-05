Andrea Dal Corso spiazza Teresa Langella con una proposta di matrimonio insolita | la

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 9 maggio 2020)Dalsono tra le coppie più amate di Uomini e Donne e in queste ore è giunta una bellissima notizia relativa ad un futuro. Nel caso specifico, pare che il giovane abbia chiesto alla sua compagna di divenire sua moglie, ma lo ha fatto in un modo tutto particolare. L’ex tronista ha deciso di condividere con i fan il momento esilarante e non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo entusiasmo ed il suo amore. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. La storia diDopo la fine del loro pera Uomini e Donne, Dale lahanno intrapreso una relazione lasciando tutti senza parole. Il motivo risiede nel fatto che lui, in occasione della scelta finale, le rispose di no. Pertanto, furono davvero in molti a credere che non ci fossero basi solide per andare avanti. Ad ogni modo, contro ...