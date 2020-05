Anche l’Eurogruppo ha approvato il nuovo MES (Di sabato 9 maggio 2020) La nuova linea di credito per le spese sanitarie sarà attiva da giugno, ma non è ancora chiaro se l'Italia chiederà di utilizzarla Leggi su ilpost (Di sabato 9 maggio 2020) La nuova linea di credito per le spese sanitarie sarà attiva da giugno, ma non è ancora chiaro se l'Italia chiederà di utilizzarla

giacomomag : @CarloCalenda @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Il dubbio è: c’è una lettera dell’eurogruppo che ha un indubbio valo… - MaxDeledda : RT @MariangelaPira: Cari tutti anche oggi non riesco a pubblicare video su Linkedin. Vi invito sulla Pagina Instagram di SkyTg24 a vederl… - GioDovee : @consales_andrea @borghi_claudio Ah e giusto per aiutarvi dai vi do uno spunto. Anche l'Eurogruppo ammette che non… - pellis_live : RT @GioDovee: @Avvocatocapita1 @borghi_claudio @IMoresi Ci dica quali modifiche sono state apportate dall'eurogruppo e dalla commissione al… - GioDovee : @Avvocatocapita1 @borghi_claudio @IMoresi Ci dica quali modifiche sono state apportate dall'eurogruppo e dalla comm… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche l’Eurogruppo Nuovo Mes, l’Eurogruppo trova l’accordo. Operativo da giugno Corriere della Sera