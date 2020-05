Amici 19, Giulia Molino e l’anoressia: ‘Guardi se l’osso del bacino sporge abbastanza rispetto all’addome’ (Di sabato 9 maggio 2020) Terza classificata ad Amici 19, la cantante Giulia Molino aveva già messo in musica la propria esperienza con i disturbi alimentari: il brano Nietzsche, infatti, racconta di quando, in età adolescenziale, la cantante ha dovuto fare i conti con l’anoressia. Poi ne ha parlato in una diretta Instagram con i fan (di cui potete vedere un estratto qui sotto) e adesso in una intervista con il settimanale Chi. “Appena ti svegli la mattina, hai in testa una tabella delle calorie” ha raccontato Giulia Molino che poi va nel dettaglio “Quando sei in quel buco nero ti fai mille foto e mille check: controlli le ossa. Ti guardi di profilo e vedi se l’osso del bacino sporge abbastanza rispetto all’addome, fai esercizio fisico su esercizio fisico“. Un mostro che ti consuma poco a poco e che ha messo a rischio la sua passione e oscurato il suo ... Leggi su tvzap.kataweb Giuliano Peparini/ "Amici? Sono sempre l’ultimo ad andare via - anche alle 4 del mattino”

Amici 19 - Giulia Molino racconta la sua lotta all'anoressia : "Sono arrivata a pesare 40 chili"

Amici 19, Giulia Molino e l'anoressia: 'Guardi se l'osso del bacino sporge abbastanza rispetto all'addome'

Terza classificata ad Amici 19, la cantante Giulia Molino aveva già messo in musica la propria esperienza con i disturbi alimentari: il brano Nietzsche, infatti, racconta di quando, in età adolescenzi ...