Ama ed Esercito sanificheranno le aree attorno alle chiese di Roma

(Di sabato 9 maggio 2020) "In vista della riaperture dellee della possibilità di celebrare nuovamente le Sante Messe, abbiamo prontamente risposto alla richiesta arrivata dal Vicariato diche ci ha segnalato la necessità di sanificare gli spazi337 parrocchie della nostra città. Ci siamo subito attivati per rispondere, anche grazie a un accordo con l'Esercito Italiano: la settimana prossima partirà un'operazione straordinaria che prevede l'igienizzazione delleesternee, su richiesta dei parroci, anche di quelle interne". Lo scrive la sindaca diVirginia Raggi su Facebook. Gli interventi saranno realizzati - prosegue - dai mezzi militari in coordinamento con Ama. "I veicoli utilizzeranno un un prodotto naturale a base di enzimi, che già abbiamo utilizzato in questi due mesi per per la pulizia straordinaria di tutti ...