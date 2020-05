Altro che Mes senza Troika | ecco dove spuntano le condizioni

(Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag – L’Eurogruppo di ieri ha, dopo oltre un mese di discussioni seguenti la caotica riunione dell’8 aprile scorso, trovato l’accordo definitivo sul Mes. Non si tratta di un vero e proprio “via libera” dato che il consesso ha natura informale, ma i dettagli sono ormai definiti. E come ampiamente previsto ci parlano dilegate all’aiuto del sedicente “sostegno finanziario”. Il Mes c’è, gli Eurobond (e il Recovery Fund) no La prima notizia è che ad uscire pienamente sconfessata è la linea Conte-Gualtieri. Com’è noto, infatti, il governo aveva annunciato urbi et orbi la volontà di portare in Ue una linea contraria al Mes e favorevole invece agli eurobond. Cassati questi ultimi per le fortissime resistenze delle nazioni del nord, si era allora ripiegato sul Recovery Fund. ...

