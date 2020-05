Allerta per il weekend al mare: vietato prendere il sole (Di sabato 9 maggio 2020) Andrea Pegoraro Il Viminale rafforzerà i controlli in vista del fine settimana. Occhi puntati anche su strade consolari, luoghi di villeggiatura senza dimenticare parchi e quartieri della movida Il Viminale ha deciso di potenziare i controlli in vista del primo fine settimana della fase 2. Gli occhi del ministero dell’Interno saranno puntati sulle strade consolari e sui luoghi di villeggiatura senza dimenticare parchi e quartieri della movida. Le Forze dell’ordine saranno concentrate sulle località marine. Il decreto dell’esecutivo non permette di sdraiarsi e prendere il sole in gruppo, mentre è permesso passeggiare, correre e nuotare. L’obiettivo è quello di evitare assembramenti nonostante le misure restrittive siano state allentate. Il pericolo di nuovi contagi da coronavirus è sempre dietro l’angolo e ... Leggi su ilgiornale Roma - allerta per il primo weekend della Fase 2. Folla ai Navigli - l'ultimatum di Sala : li chiudo

