Al funerale dell' agente eroe c' eravamo anche tutti noi

(Di sabato 9 maggio 2020) Gianninoa Frattina C'è una Secondigliano. E adesso ci sarà per sempre. Ieri c'noi ad abbracciarlo, incollati a quella bara orgogliosamente avvolta nel Tricolore C'è una Secondigliano. E adesso ci sarà per sempre. Ieri c'noi ad abbracciarlo, incollati a quella bara orgogliosamente avvolta nel Tricolore, come ha fatto sua moglie Giuliana per tutta la cerimonia funebre.noi a salutare l'sceltoa Polizia Pasquale Apicella, morto a soli 37 anni il 27 aprile nell'inseguimento di una banda di rapinatori del campo rom di Giugliano. Sbandati in terra di sbandati, materra di valorosi servitorio Stato, pronti a sacrificare la loro preziosa esistenza per testimoniare la giustizia, per sconfiggere il male. A ricordarcelo resterà una foto, una meravigliosa immaginea vita che ...