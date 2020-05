Adriana Volpe, la sua rinascita dopo il Grande Fratello (Di sabato 9 maggio 2020) In molti erano pronti a scommettere sulla sua vittoria, ma purtroppo Adriana Volpe ha dovuto lasciare la casa del “Grande Fratello VIP” prima del tempo per un grave problema familiare. La conduttrice è stata infatti avvisata che il suocero, a cui da qualche mese era stata diagnosticata una grave malattia, era morto per le complicanze causate dal coronavirus. Devastata dalla tristezza, Adriana è dovuta uscire a tre settimane dalla fine del reality di Canale 5 per confortare il marito Roberto Parli e, naturalmente, anche la sua piccola Gisele che ha perso il nonno. Insomma, una situazione davvero pesante a cui la Volpe ha reagito con forza e coraggio. Adriana è apparsa in collegamento web durante la finale del “GF VIP” e si è mostrata sorridente e positiva nonostante tutto. Definita da tanti la vincitrice morale di questa edizione, la ... Leggi su aciclico Adriana Volpe litiga con un fan in diretta Instagram - domanda inopportuna : “Non è il momento”

Adriana Volpe - avete mai visto dove abita? Casa di lusso

Matrimonio in crisi per Adriana Volpe dopo il GF Vip | Messaggi ad un’altra donna (Di sabato 9 maggio 2020) In molti erano pronti a scommettere sulla sua vittoria, ma purtroppoha dovuto lasciare la casa del “VIP” prima del tempo per un grave problema familiare. La conduttrice è stata infatti avvisata che il suocero, a cui da qualche mese era stata diagnosticata una grave malattia, era morto per le complicanze causate dal coronavirus. Devastata dalla tristezza,è dovuta uscire a tre settimane dalla fine del reality di Canale 5 per confortare il marito Roberto Parli e, naturalmente, anche la sua piccola Gisele che ha perso il nonno. Insomma, una situazione davvero pesante a cui laha reagito con forza e coraggio.è apparsa in collegamento web durante la finale del “GF VIP” e si è mostrata sorridente e positiva nonostante tutto. Definita da tanti la vincitrice morale di questa edizione, la ...

Giuls9898 : RT @ahoy_boy98: Ma in che senso c’è Alfonso collegato anziché Antonella Elia, PDB, Patrick e Denver e perchè a condurre non è Adriana Volpe… - KontroKulturaa : Adriana Volpe litiga con un fan in diretta Instagram, domanda inopportuna: 'Non è il momento' - - bnotizie : Matrimonio in crisi per Adriana Volpe dopo il GF Vip | Messaggi altra donna - bnotizie : Grande Fratello Vip, Adriana Volpe sbotta furiosa sui social: `Non è questo il momento` - Serena56503412 : RT @iamellico: IL SORRISO DI CHI HA GIÀ VINTO QUEEN ADRIANA VOLPE #GFVIP -