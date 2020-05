Accompagnare parenti e familiari a lavoro in macchina o in moto, si può? Le indicazioni (Di sabato 9 maggio 2020) La Fase 2 ha dato il via al ritorno a lavoro per più di 3 milioni di italiani, che devono scontrarsi con la necessità di spostarsi limitando al minimo le possibilità di contagio. Proprio per questo il governo incentiva gli italiani ad utilizzare mezzi di trasporto alternativi e non inquinanti come bici e monopattini, evitando così di intasare metro e autobus. Anche l’utilizzo di un mezzo privato riduce i contatti sociali e di conseguenza la possibilità di infezione, e proprio per questo è nata la necessità per molti di farsi Accompagnare sul posto di lavoro. Non tutti infatti dispongono di patenti e di mezzi per ogni convivente, motivo per cui la necessità di fare chiarezza in merito si è resa impellente per il Governo, che ha risposto attraverso le Faq presenti sul sito ufficiale. Accompagnare i parenti a lavoro, il ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 maggio 2020) La Fase 2 ha dato il via al ritorno aper più di 3 milioni di italiani, che devono scontrarsi con la necessità di spostarsi limitando al minimo le possibilità di contagio. Proprio per questo il governo incentiva gli italiani ad utilizzare mezzi di trasporto alternativi e non inquinanti come bici e monopattini, evitando così di intasare metro e autobus. Anche l’utilizzo di un mezzo privato riduce i contatti sociali e di conseguenza la possibilità di infezione, e proprio per questo è nata la necessità per molti di farsisul posto di. Non tutti infatti dispongono di patenti e di mezzi per ogni convivente, motivo per cui la necessità di fare chiarezza in merito si è resa impellente per il Governo, che ha risposto attraverso le Faq presenti sul sito ufficiale., il ...

ROMA – E’ possibile accompagnare su due ruote o in auto, qualcuno che non sia munito di patente o non disponga di mezzi propri. Inoltre gli agenti immobiliari potranno far vedere case e locali ai clie ...

Il governo mette mano alle Faq sulla Fase 2 con importanti aggiornamenti. Tante le istanze che sono emerse dopo il DPCM del 26 aprile hanno convinto Palazzo Chigi a intervenire per andare incontro all ...

ROMA – E' possibile accompagnare su due ruote o in auto, qualcuno che non sia munito di patente o non disponga di mezzi propri. Inoltre gli agenti immobiliari potranno far vedere case e locali ai clie ...