Accecato dalla gelosia accoltella il compagno dell’ex moglie | 20enne in fin di vita

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Militari della Compagnia di Bagnoli e del Nucleo Radiomobile hanno individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, riferendo alla Procura della Repubblica partenopea, un 32enne di Rione Traiano che, ieri nel tardo pomeriggio, si è reso autore di un’aggressione ai danni di un, attualmente convivente con l’exdell’aggressore. Il ragazzo è stato avvicinato sotto casa, a rione Traiano, dove si è consumata in pochi istanti l’aggressione anche con l’utilizzo di un coltello, prima della fuga in macchina. Sul posto è rimasto traumatizzato e gravemente ferito il, soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al Cardarelli dove è trattenuto in prognosi riservata. I Militari appena giunti sul posto hanno messo insieme i primi elementi che hanno ...