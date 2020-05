"Abbiamo il tampone per suo padre". Ma l'uomo è morto da un mese (Di sabato 9 maggio 2020) Marco Della Corte Due casi simili si sono verificati a Bergamo ed a Fiorano al Serio, si teme che non siano gli unici, l'Ats informa che i morti sono stati segnalati assieme alle persone dimesse Dopo la telefonata ricevuta dall'Ats, sicuramente avranno pensato che potessero finalmente fare il tampone tanto atteso. Invece non era così. Come informa Corriere.it, la telefonata era effettivamente per il tampone, ma riguardo al loro familiare già deceduto da diverse settimane. In questi ultimi tempi si sono verificati diversi episodi analoghi. Le persone coinvolte hanno raccontato la loro esperienza con un misto di rabbia e incredulità. Questo è accaduto, ad esempio, ad Alberta Fantoni, residente a Fiorano al Serio (Bergamo). Suo padre Silvano era malato di Parkinson e doveva, peraltro, lottare quotidianamente contro altre patologie di cui soffriva. ... Leggi su ilgiornale Coronavirus a Bergamo - l’Ats : «Abbiamo il tampone per suo padre». Ma era morto da un mese

Maximix1970 : RT @coledoni: La telefonata dell'Ats di Bergamo: «Finalmente abbiamo il tampone per suo padre». Ma è morto da un mese - Simona_Manzini : @marcocappato Il test sierologico stabilisce se siamo entrati in contatto con la malattia, se sì segue il tampone p… - SonkyK : RT @Virus1979C: La telefonata dell'Ats di Bergamo: «Finalmente abbiamo il tampone per suo padre». Ma è morto da un mese - PatriziaOrlan11 : RT @coledoni: La telefonata dell'Ats di Bergamo: «Finalmente abbiamo il tampone per suo padre». Ma è morto da un mese - Agata81944994 : RT @Virus1979C: La telefonata dell'Ats di Bergamo: «Finalmente abbiamo il tampone per suo padre». Ma è morto da un mese -

