Zico confessa | l’Italia dell’82 | il retroscena di mercato con la Roma e quella chiamata

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020) Arthur Antunes Coimbra, più comunemente, è intervenuto a Casa Sky Sport parlando dell’Italia, che ha affrontato con il suo Brasile ma in cui è stato anche calciatore in un club, l’Udinese. “L’Italia dell’82 era una grande squadra nonostante i problemi nel girone, ma si è trasformata dopo la partita con l’Argentina. Abbiamo sbagliato a livello collettivo e individuale, ci bastava un pari ma squadre del genere non perdonano, ce ne avrebbero fatti 6 se avessimo fatto 5 gol”. Poi ildi: “Falcao mi aveva telefonato per venire allama avevo già firmato con l’Udinese e non potevo tornare indietro. Il presidente Viola mi voleva prendere ma allora sceglievano i presidenti dove andare”.L'articolo: l’Italia dell’82, ildicon ...