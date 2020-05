Zagaria scarcerato, per i giudici la salute e il trattamento umano più importanti del 41bis (Di venerdì 8 maggio 2020) Il boss camorrista Pasquale Zagaria è stato scarcerato dai giudici perché il diritto alla salute e a un trattamento umano è più importante anche del 41bis. E lasciare Zagaria, in carcere “equivarrebbe ad esporlo al rischio di progressione di una malattia potenzialmente letale. In totale spregio del diritto alla salute e del diritto a non subire un trattamento contrario al senso di umanità“. E’ questa la motivazione con la quale i giudici di sorveglianza hanno concesso gli arresti domiciliari a Zagaria. In altre parole, le condizioni di salute del boss camorrista non permettono di essere curato “nel circuito penitenziario a causa, dell’emergenza pandemica legata al Covid-19“. Ecco, dunque, perché i giudici del Tribunale di Sorveglianza, hanno deciso di scarcerare il boss Zagaria e di mandarlo agli arresti ... Leggi su secoloditalia **Carceri : la relazione giudici su boss Zagaria 'scarcerato - rischia prendere virus in cella**

**Carceri : la relazione giudici su boss Zagaria 'scarcerato - rischia prendere virus in cella** (2)

**Carceri : la relazione giudici su boss Zagaria ‘scarcerato - rischia prendere virus in cella** (2) (Di venerdì 8 maggio 2020) Il boss camorrista Pasqualeè statodaiperché il diritto allae a unè più importante anche del 41bis. E lasciare, in carcere “equivarrebbe ad esporlo al rischio di progressione di una malattia potenzialmente letale. In totale spregio del diritto allae del diritto a non subire uncontrario al senso di umanità“. E’ questa la motivazione con la quale idi sorveglianza hanno concesso gli arresti domiciliari a. In altre parole, le condizioni didel boss camorrista non permettono di essere curato “nel circuito penitenziario a causa, dell’emergenza pandemica legata al Covid-19“. Ecco, dunque, perché idel Tribunale di Sorveglianza, hanno deciso di scarcerare il bosse di mandarlo agli arresti ...

zazoomnews : Carceri: la relazione giudici su boss Zagaria scarcerato rischia prendere virus in cella - #Carceri: #relazione… - zazoomblog : Carceri: la relazione giudici su boss Zagaria ‘scarcerato rischia prendere virus in cella (2) - #Carceri:… - Noovyis : (**Carceri: la relazione giudici su boss Zagaria 'scarcerato, rischia prendere virus in cella**) Playhitmusic - - Noovyis : (**Carceri: la relazione giudici su boss Zagaria 'scarcerato, rischia prendere virus in cella** (2)) Playhitmusic - - TV7Benevento : **Carceri: la relazione giudici su boss Zagaria 'scarcerato, rischia prendere virus in cella** (2)... -