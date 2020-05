X Municipio, si pensa a riaprire velocemente i cantieri per la ristrutturazione delle scuole (Di venerdì 8 maggio 2020) Il X Municipio vuole farsi trovare pronto per la riapertura delle scuole locali, votando oggi all’unanimità il riavvio celere delle ristrutturazioni nei vari plessi scolastici del territorio. Nonostante sia ancora un mistero la data per un ipotetico riavvio della didattica scolastica su Ostia e quindi il resto d’Italia, è indubbio come sulle strutture di formazione servisse un intervento di messa in sicurezza. Prima dell’epidemia di Coronavirus il tema che tante famiglie, studenti e docenti denunciavano riguardo questi plessi era legato alla mancanza di manutenzione, con strutture didattiche dove spesso si palesava un’evidente mancanza di sicurezza ai danni dei ragazzi e tutti quei lavoratori di quegli stabili. Mancanza di riscaldamenti, aule inagibili o addirittura cortili impraticabili: sono solo alcuni temi denunciati negli ultimi anni da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Xvuole farsi trovare pronto per la riaperturascuole locali, votando oggi all’unanimità il riavvio celereristrutturazioni nei vari plessi scolastici del territorio. Nonostante sia ancora un mistero la data per un ipotetico riavvio della didattica scolastica su Ostia e quindi il resto d’Italia, è indubbio come sulle strutture di formazione servisse un intervento di messa in sicurezza. Prima dell’epidemia di Coronavirus il tema che tante famiglie, studenti e docenti denunciavano riguardo questi plessi era legato alla mancanza di manutenzione, con strutture didattiche dove spesso si palesava un’evidente mancanza di sicurezza ai danni dei ragazzi e tutti quei lavoratori di quegli stabili. Mancanza di riscaldamenti, aule inagibili o addirittura cortili impraticabili: sono solo alcuni temi denunciati negli ultimi anni da ...

“Serve un pensiero creativo, innovativo, intelligente sugli asili nido e sulla scuola”. Lo scrive Claudia Pratelli, assessora del Municipio III di Roma, in risposta all’articolo Ricominciamo dai bambi ...

Ostia – Il X Municipio pensa a una Fase 2 di rilancio economico e turistico del litorale romano autorizzando bar e ristoranti a occupare senza limiti e senza oneri accessori marciapiedi e carreggiate ...

