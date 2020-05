Wall Street festeggia dati lavoro meglio di attese

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – La borsa ditaglia il traguardo di metà seduta confermando l’impostazione positiva dell’avvio e dopo isugli occupati non agricoli, risultati migliori del previsto, nonostante la crisi del coronavirus. A ciò si aggiunge l’ottimismo legato al calo delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones avanza a 24.207,97 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo S&P-500, che continua la giornata a 2.917,71 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,99%), come l’S&P 100 (1,1%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+2,97%), beni di consumo per l’ufficio (+1,97%) e beni industriali (+1,94%). Tra i protagonisti del Dow Jones, DOW (+3,35%), Caterpillar (+3,34%), Exxon Mobil (+3,25%) e Boeing (+3,17%). I più forti ribassi, invece, si ...