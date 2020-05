Voglia pazza di estate? 20 stupende decorazioni estive di riciclo e fai da te

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 8 maggio 2020)ne abbiamo? Guarda un po’ quante idee per la tua casa al mare o in città! L’è alle porte e volete abbellire la vostra casa con qualche decorazione colorata e vivace? Ecco qualche fantastica idea che vi permetterà, grazie all’arte del fai da te e delcreativo, di realizzare degli oggetti stupendi. 1.Riciclando le infradito di plastica colorate: idea numero 1 Le infradito che avete tanto usato l’scorsa si sono rovinate? Non buttatele via ma le potrete utilizzare per creare una bellissima ghirlanda da appendere alla porta di casa. Fonte immagine 2.Riciclando le infradito di plastica colorate: idea numero 2 Le infradito di plastica si possono utilizzare anche per realizzare una scritta di benvenuto da appendere al vostro cancello. Entrambi questi progetti possono essere impreziositi con dei fiori ...