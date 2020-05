Visite mediche per Paulo Dybala al J-Medical – VIDEO (Di venerdì 8 maggio 2020) Paulo Dybala ha svolto le Visite mediche al J-Medical dopo la notizia della negatività al Coronavirus – VIDEO (-Dal nostro inviato al J-Medical) Paulo Dybala ha iniziato le Visite mediche alle 16.10 presso la struttura sanitaria bianconera, uscendo alle 18.20 dal J-Medical. Dopo quarantasei giorni di isolamento domiciliare e l’arrivo della tanto attesa negativa sul doppio test tampone, Dybala è pronto per tornare protagonista laddove meglio gli riesce: un campo di calcio. #Juventus ⚪⚫ Pomeriggio di Visite al J Medical per Paulo #Dybala 📺 pic.twitter.com/QicFhVj6ZJ — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 8, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Brescia - visite mediche anche per Balotelli : ma la ripresa non è stata fissata

